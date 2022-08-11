Батьки дітей матимуть підписати спеціальну додаткову форму про відповідальність за всі наслідки, які можуть настати після відмови від обов’язкової евакуації.

Держава не вилучатиме дітей із сімей після відмови від обов’язкової евакуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як повідомила Верещук, під час обов’язкової евакуації населення з Донецької області до безпечних районів евакуйовано 3908 осіб, з них 777 – діти.

Всього, станом на сьогодні, з тимчасово окупованих територій від початку серпня виїхало 12054 особи, з них – 3517 дітей.

"Всі люди, які відмовились від евакуації, мають підписати обов’язкову форму відмови. Для людей, які мають дітей, буде додаткова форма відмови, в якій вони підпишуть згоду на відповідальність за будь-які наслідки. Але мова про примусове вилучення дітей із сімей не йде. Жодного вилучення дитини не буде", - підкреслила вона.

Вона нагадала, що обов’язкова евакуація передбачає розселення людей.

"Всі витрати бере на себе держава. Надається також матеріальна, гуманітарна та решта видів допомоги. Наприклад, ми вирішили забезпечувати сім’ї з дітьми ноутбуками для комфортного початку навчального процесу для дітей", - розповіла вона.

Витрати на опалення та інші комунальні послуги держава буде компенсувати безпосередньо комунальним підприємствам тих населених пунктів, які надали житло для внутрішньо переміщених осіб.

Також вона зазначила, що рішення про обов’язкову евакуацію з інших регіонів ухвалюватимуть керівники обласних військових адміністрацій після проведення відповідних комісій.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.

Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу - 65% території.

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