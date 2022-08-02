Просто в потязі для евакуйованих оформили матеріальні виплати.

В "Укрзалізниці" розповіли про початок обов'язкової евакуації з Донеччини: першим рейсом вдалося доставити 136 пасажирів, з них 44 маломобільних.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини, наш евакопотяг із Покровська прибув до Кропивницького чітко за графіком", - мовиться у дописі.

Зазначається, що на пероні евакуйованих зустріли медики, рятувальники, психологи і волонтери, а також представники обласної військової адміністрації та очільниця евакуаційного штабу, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Першим рейсом нам вдалося доставити 136 пасажирів, з них 44 маломобільних. Прямо на борту поїзда оформлено матеріальні виплати для 42 тимчасово переміщених осіб, з них 15 дітей", - розповіли в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

31 липня Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області. За її словами, повинні виїхати понад 50 тис. дітей та понад 200 тис. дорослих.

Сьогодні, 2 серпня, Верещук зауважила, що, попри всі можливості обов'язкової евакуації, примушувати людей ніхто не буде.

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