Виплата - поетапна, більшу частину виплачуватимуть рівними частинами протягом 40 місяців.

Кабінет міністрів України затвердив "Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства у справах ветеранів України, сьогодні, 30 липня, уряд ухвалив рішення на виконання Закону України щодо внесення змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - в частині призначення одноразової грошової допомоги.

"Одноразова грошова допомога - це форма державної підтримки для родин тих, хто віддав життя за Україну. Порядок визначає прозорий, справедливий та зрозумілий механізм надання такої допомоги", - пояснили у міністерстві.

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Так, одержувачами грошової допомоги є члени сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії Росії проти України.

Виплати здійснюються родинам добровольців, які загинули у період: з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року - без уточнення території загибелі; з 26 березня 2022 року - якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).

Щодо розміру та порядку виплати, то загальна сума - 15 млн грн на всю родину, виплата - поетапна: 1/5 - відразу; 4/5 - рівними частинами протягом 40 місяців. У повідомленні йдеться:

"Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги - вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими".

Визначено також порядок подачі заяви, зокрема: подати можна поштою або електронною поштою; документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах, - діє електронна взаємодія систем.

Крім того, Порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів: перевіряє дані; запитує інформацію про попередні виплати; може заслухати заявників, свідків; приймає рішення протягом одного місяця.

Мобілізація в Україні

Як повідомлялося, новий міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація Україні триває за планом. За його словами, "мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити".

"Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації", - сказав урядовець.

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