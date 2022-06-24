Життя українців буде поступово поліпшуватися, переконаний колишній постійний представник України в ЄС.

Дипломат, постійний представник України в ЄС в 2008-2010 роках Андрій Веселовський заявив, що надання статусу кандидата є історичним рішенням з далекосяжними результатами.

Про це він повідомив в ефірі проекту FREEДОМ.

"Це дійсно історичний момент і західні ЗМІ, які рідко вживають гучні слова, вони всі вийшли з приблизно таким заголовком: історія зробила крок. Відбулося остаточне визначення, що з себе буде представляти Європейський союз в майбутньому", - зазначив дипломат.

За словами Веселовського, надання статусу кандидата означає, що тепер майбутнє України нерозривно пов'язане з ЄС.

Водночас дипломат зазначає, що шість із семи вимог, висунутих Україні як кандидату на вступ до ЄС, мають запит і від громадянського суспільства всередині країни. На його думку, їх можна виконати досить швидко, оскільки є розуміння в суспільстві і керівництві, що потрібно робити.

"Найголовніша палиця в колесі це необхідність розуміння нашої бюрократії і нашої державної машини, що конкретно і як треба робити. Треба робити так, щоб діти з другого класу школи знали, що є Європейський союз і є європейські правила і регуляції. Треба, щоб це знали студенти, залізничники, лікарі педагоги і журналісти", - додав Веселовський.

За його словами, необхідно блок європейського законодавства впровадити в українську правову систему і зробити його звичним для громадян. Своєю чергою суспільство буде контролювати цей процес, бачити недоліки і підказувати.

Ще одним позитивним моментом стане залучення України до правил і стандартів Європейського союзу, що сприятливо вплине на торгівлю і рівень життя українців.

"Ми з кожним днем, може бути і непомітно для себе, будемо відчувати для себе ці поліпшення", - підсумував Веселовський.

Нагадаємо, раніше в Кабміні назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС. Переговорні процедури можуть початися вже в 2023 році.

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