Найближчим часом капелюх стане прикрасою одного з приватних навчальних закладів.

Скандальний капелюх демонтували з Софійської площі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, після демонтажу капелюх відвезли до приватного навчального закладу, адже відразу 15 компаній захотіли орендувати декорацію після Різдвяних свят. Наступні три місяці вона буде окрасою однієї з приватних шкіл. Там буде виконувати роль розподільного капелюха на кшталт "хогвартського" з фільмів про Гаррі Поттера.

Подорожувати капелюх буде різними фірмами до кінця грудня. Потім її встановлять в парку як новорічний атрибут.

Скандал з капелюхом у Києві: що сталося

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Автор: УНІАН