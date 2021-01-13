Скандальний капелюх демонтували з Софійської площі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, після демонтажу капелюх відвезли до приватного навчального закладу, адже відразу 15 компаній захотіли орендувати декорацію після Різдвяних свят. Наступні три місяці вона буде окрасою однієї з приватних шкіл. Там буде виконувати роль розподільного капелюха на кшталт "хогвартського" з фільмів про Гаррі Поттера.
Подорожувати капелюх буде різними фірмами до кінця грудня. Потім її встановлять в парку як новорічний атрибут.
Скандал з капелюхом у Києві: що сталося
- Капелюх мав прикрашати верхівку головної ялинки країни. Його навіть встановили, але прикраса викликала обурення у частини суспільства, особливо в церковників. В декорації побачили містику і відьомство.
- Зрештою капелюх зняли, а замість нього встановили більш звичну різдвяну зірку.
- Пізніше скандальну верхівку знову привезли на Софійську площу і зробили окремою фотозоною.
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