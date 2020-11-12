Відкритим залишається питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, які за своїм статусом відповідальні за організацію військової служби в державі та дії своїх підлеглих.

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, яка відповідальність загрожує винним у катастрофі літака МАУ, який збили 8 січня під Тегераном.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

"Ми дізналися, що розслідування ведеться у контексті статей 291 і 616 Кримінального кодексу ІРІ, де передбачені особливості покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Щоб ви розуміли, максимальна санкція передбачає до 3 років позбавлення волі і виплату грошової компенсації сім'ям загиблих", - пояснив Мамедов.

При цьому Мамедов підкреслив, що відкритим залишається питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, які за своїм статусом відповідальні за організацію військової служби в державі та дії своїх підлеглих.

"Поки це риторичне питання. Я не чув, щоб хто-небудь з керівництва військового сектора оборони поніс відповідальність після авіакатастрофи", - додав він.

Збиття літака МАУ в Ірані: хронологія подій

8 січня в Ірані розбився літак МАУ який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

18 липня стало відомо, що Іран передав бортові самописці з літака до Франції на дослідження.

21 липня очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що зчитування «чорних скриньок» літака пройшло успішно.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що розшифрування «чорних скриньок» підтвердило незаконне втручання в його політ.

30 липня у Києві відбулися переговори з іранською делегацією щодо виплати компенсацій.

31 липня Кулеба повідомив три головні результати переговорів з делегацією Ірану щодо компенсацій. Зокрема Іран включився у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності і виплати всіх необхідних компенсацій. Також Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації. Водночас, немає відповіді на запитання, якою буде сума компенсацій.

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Автор: Олег Давигора