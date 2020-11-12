Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, яка відповідальність загрожує винним у катастрофі літака МАУ, який збили 8 січня під Тегераном.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".
"Ми дізналися, що розслідування ведеться у контексті статей 291 і 616 Кримінального кодексу ІРІ, де передбачені особливості покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Щоб ви розуміли, максимальна санкція передбачає до 3 років позбавлення волі і виплату грошової компенсації сім'ям загиблих", - пояснив Мамедов.
При цьому Мамедов підкреслив, що відкритим залишається питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, які за своїм статусом відповідальні за організацію військової служби в державі та дії своїх підлеглих.
"Поки це риторичне питання. Я не чув, щоб хто-небудь з керівництва військового сектора оборони поніс відповідальність після авіакатастрофи", - додав він.
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Збиття літака МАУ в Ірані: хронологія подій
- 8 січня в Ірані розбився літак МАУ який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 18 липня стало відомо, що Іран передав бортові самописці з літака до Франції на дослідження.
- 21 липня очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що зчитування «чорних скриньок» літака пройшло успішно.
- Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що розшифрування «чорних скриньок» підтвердило незаконне втручання в його політ.
- 30 липня у Києві відбулися переговори з іранською делегацією щодо виплати компенсацій.
- 31 липня Кулеба повідомив три головні результати переговорів з делегацією Ірану щодо компенсацій. Зокрема Іран включився у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності і виплати всіх необхідних компенсацій. Також Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації. Водночас, немає відповіді на запитання, якою буде сума компенсацій.
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