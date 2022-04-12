Оборона столиці готувалась багатоешелонованою, щоб витримати як штурм, так і довготривале оточення.

Операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку в столиці говорити зарано.

Про це повідомив голова штабу військової адміністрації Києва Сергій Корнійчук в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, операція тривала з 24 лютого до 2 квітня.

"Мета операції досягнута - противника було зупинено, йому завдано значних втрат, дезорганізовано його управління системи матеріально-технічного забезпечення, особовий склад деморалізований", - розповів Корнійчук.

При цьому він зауважив, що загроза для Києва не зникла, бо противник не відмовився від своїх агресивних намірів. Тому сили оборони повинні бути готовими в подальшому захищати столицю.

Корнійчук підкреслив, що оборона столиці готувалась багатоешелонованою, такою, яка могла б витримати як штурм великого угруповання військ з різних напрямків, так і довготривале оточення.

"Маючи значну перевагу у силах та засобах, особливо в перші дні оборони Києва, противник не зміг заволодіти наступальною ініціативою. Це сталося завдяки правильній побудові оборони, ефективному використанню природних барʼєрних рубежів та, безумовно, героїзму наших захисників", – сказав голова штабу.

Він подякував усім, хто забезпечує життєдіяльність міста, оборонцям Києва та небайдужим містянам, які приходили та допомагали будь-якою роботою, яка була важливою для військових.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко не виключив, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Він підкреслив, що треба й надалі бути готовими до оборони.

За словами Олексія Арестовича, тієї чисельності військ, яку Росія залучила до атаки на Україну, не було б достатньо для того, щоб захопити столицю. "Якби вони приїхали всіма цими 200 тисячами тільки під Київ - вони б його не взяли. Вони б його істотно зруйнували", - сказав Арестович.

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