З середи, 5 травня, в школах і дитсадках столиці поновлюється навчально-виховний процес.

У Києві з завтрашнього дня, 5 травня, поновлюється навчання в школах у звичному форматі - учні виходять з дистанційного режиму.

За словами директора Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян, Київ не припиняв навчального процесу ні на один день. Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".

"Рік тому ми були слабшими в розумінні, як готувати приміщення до повернення. Але тепер ми напрацювали свої документи, регламент, якого дотримуємося", - зазначила вона. І уточнила, що в 2020 році в столиці закупили дезінфікуючих засобів на суму понад 80 млн гривень.

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Говорячи про зміни в навчальному процесі з 5 травня, чиновниця анонсувала повернення шкільного харчування. Також вона повідомила про ослаблення в питанні масочного режиму.

"Що стосується суворого носіння масок, то ми прислухаємося до рекомендацій медицини. Зараз таких чітких рекомендацій щодо масок немає. До того ж ми повертаємося не в помаранчеву зону, а вже в жовту. Це означає, що правила трохи м'якше. Необов'язково носити маску всім, але у дітей, у яких є якісь захворювання, важче проходить COVID-19, так що вони можуть бути в масках. Також всім педпрацівникам купили щитки, які також можна надягати", - сказала вона.

Чиновниця додала, що залишається вимірювання температури на вході в школу, а також вхід різних класів в різні двері будівлі школи.

Локдаун у Києві: подробиці

З 1 травня в столиці послабили карантинні обмеження. Майже місяць у столиці діяв жорсткий карантин через погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусу.

Зокрема, громадським транспортом дозволили користуватися без спеціальних перепусток, в місті відкрилися ТРЦ, ринки, театри і кінотеатри.

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Автор: Юрій Годован