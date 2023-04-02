Ще шість осіб загинуло.

Кількість поранених в результаті удару по Костянтинівці на Донеччині зросла до 10.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "На 17:00 відомо про шість загиблих, 10 поранених", - зазначив він.

Удар по Костянтинівці

Російські окупанти постійно завдають ударів по Костянтинівці. Так, сьогодні ворог завдав по Костянтинівці двох ударів з С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ "Ураган". Пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих та вісьмох поранених.

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Перед цим окупанти вдарили з С-300 по Костянтинівці 24 березня. Тоді під удар потрапив "Пункту незламності", внаслідок чого загинули троє людей.

А 16 березня внаслідок чергового удару окупантів по місту було поранено шестеро людей, серед яких був іноземний волонтер. Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство

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