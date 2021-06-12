У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології.

Мешканець мікрорайону Нивки у Києві стягнув бюсти представників комуністичного режиму на сусіднє подвір’я, заявивши, що така історія, попри декомунізацію, теж має право на життя.

Про це пише Обозреватель.

У подвір’ї просто неба серед клумб розставлені скульптури Леніну і Жукову. Також можна побачити радянський телевізор, кілька автоматів з продажу води на вулиці й інші «артефакти» радянської епохи.

«В Україні пройшла декомунізація, але я вважаю, що це також історія, яка має право на життя. Ми тут облаштували сквер і підтримуємо порядок», – стверджує ініціатор.

Декомунізація в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь «червоних» діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

«Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу», – йшлося у документі рішення.

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Автор: Яна Ставська