Місцеві активісти називають такі дії влади невіглаством і заграванням з електоратом.

Влада села Рокитне під Києвом відновила радянський пам’ятник, але після розголосу в мережі швидко перефарбувала його у державні кольори.

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5 травня тамтешні мешканці помітили біля стели групу комунальників, які щітками фарбували її у кольори георгіївської стрічки. Посередині розмістили п’ятикутну зірку з написом «Великая отечественная война».

Своє обурення люди висловили публікаціями у соціальних мережах.

Розголос змусив чиновників вирішувати проблему з пам’ятником. І вже 6 травня зафарбували серп і молот.

Пізніше того ж дня стелу перефарбували у жовто-блакитний колір, демонтувавши зірку.

Місцеві активісти називають такі дії влади невіглаством і заграванням з електоратом. Секретар селищної ради Рокитного Юрій Шимченко в коментарі телеканалу СТБ повідомив, що на місці радянського знаку хочуть зробити загальноприйнятий червоний мак.

Декомунізація в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь «червоних» діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

«Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу», – йшлося у документі рішення.

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Автор: Яна Ставська