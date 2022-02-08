Жінка не сплатила вчасно штрафи на загальну суму понад 7 тисяч гривень.

Жителька Києва накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху та залишилася без авто.

Про це інформує прес-служба Міністерства юстиції України в Facebook.

Повідомляється, що жінка не сплатила вчасно штрафи на загальну суму більше 7 167 грн.

Там зазначили, постанови органів поліції щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху пред’явлені до примусового виконання до Святошинського відділу ДВС міста Київ.

Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить заборгованість. В іншому випадку арештоване майно боржниці буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket.

Раніше у МВС розповіли, скільки порушень зафіксували "фантомні патрулі" з початку роботи.

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Як повідомляв УНІАН, автомобілі-фантоми, що фіксують порушення швидкості на українських дорогах, почали працювати 25 січня. Зокрема, чотири автомобілі-"фантоми" виїхали на повноцінне патрулювання. За першу добу вони зафіксували 990 випадків порушення швидкісного режиму.

Ці авто без розпізнавальних знаків можуть фіксувати багато об'єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як в попутному, так і зворотному. Система передає інформацію і порушник отримує штраф за перевищення швидкості.