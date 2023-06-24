Білорусам нагадали, що вони підтримують країну-терористку.

На кордоні України прозвучало звернення до білоруських прикордонників. Диктаторській владі Олександра Лукашенка вказали шлях за російським кораблем.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому чути, як жіночий голос білоруською мовою звертається до прикордонників Лукашенко. У зверненні назвали недолугими ІПСО, які проводила останнім часом Білорусь.

Крім того, нагадується, що Білорусь підтримує країну-терориста і знаходиться під впливом Росії і пропаганди. Зазначалося, що той, хто хоче воювати проти українців, не Білорус, бо справжні - протистоять свавіллю білоруського диктатора. Їх закликали позбутися шаблону "терплячих" і згодних на все, тому що без цього їх чекає трагедія.

Окремо прозвучало застереження, що для тих, хто буде намагатися перетнути кордон зі зброєю в руках – "обов'язково візьміть з собою вашу муку, ви про неї недавно згадували, адже вона вам знадобиться, коли ми будемо робити з вас класичні білоруські деруни!"

Білоруське ІПСО - що відомо

Білорусь намагалася проводити безглузді психологічні операції. Спочатку вони на гранці з Україною запустили аудіо про "спорідненість борщу". Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що це ніяк не вплине на моральний стан українських прикордонників.

Пізніше підконтрольні режиму Лукашенка силовики запустили аудіо з дивним монологом про горілку, натякнувши, що українці надмірно вживають алкоголь.

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