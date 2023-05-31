В ДПСУ у відповідь нагадали, що білоруський борщ все більше схожий на російські щі.

На кордоні з Україною білоруси запустили "бульбоІПСО", розраховане на наших прикордонників. Головним лейтмотивом стали схожі кулінарні традиції, зокрема йдеться про борщ.

Так, у мережі оприлюднили відео, на якому лагідний жіночий голос під музику цимбал розповідає, що український та білоруський борщі майже ідентичні страви, які відрізняються лише окремими інгредієнтами.

"Білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності. До українського борщу, як правило, додають квасолю. А у білоруському борщі більше картоплі. Але, тим не менш, і те, й інше – це практично один і той самий борщ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, жіночий голос каже, що український та білоруський борщ – "борщі-сусіди та борщі-родичі", а в Європі немає нічого схожого.

"Ось чому борщ - це не тільки смачно і поживно, це ще й одна з основ нашої спільної східнослов'янської ідентичності. Борщ - це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші! І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік, спробуйте наш, білоруський борщ. Не пошкодуєте!" - наголошується в повідомленні.

На цей гастрономічний випад білорусів відреагували у Державній прикордонній службі України. Там зазначили, що білоруський борщ дедалі більше схожий на російські щі.

"Новий глава білоруських прикордонників вирішив, що нагодовані підлеглі – краще за озброєних! Тож поки техніка у боксах, бульбоІПСО всім складом рвонула переписувати рецепт українського борщу на білоруський мотив! Однак, скільки бульб у "щі" не додай, виходить "союзна юшка"… Одним словом, хороша спроба, але ні!" - йдеться у повідомленні ДПСУ.

При цьому українські прикордонники вказали, що "нині білоруський борщ скоріше схожий на російські щі, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі"

"Він зовсім не той, як це було до моменту, коли для його приготування ви використовували ніж, який встромили в спину українців. Прикро мати сусідів, які, говорячи про якусь ідентичність та спорідненість, тяжіють до того, щоб бути рабами і не мають з нами нічого спільного. Назавжди запам'ятайте та відзначте у вашій кулінарній книзі, що українці – волелюбна нація. За свою незалежність ми завжди боремося. Ви на це не здатні і вже багато років перебуваєте у полоні одного тирана та одного бункерного діда. Тож ваше нинішнє картопляне варево, за консистенцією схоже на тюремну баланду, аж ніяк не схоже на наш український борщ. Ми не раби, щоб куштувати ваш білоруський борщ. Радимо вам змінити "інгредієнти" та стати вільним народом, а не насильно ув'язненими. А до того – їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і рекомендуємо залишатися на своїй території. Бо пошкодуєте!" - підсумували стражі українського кордону.

"Психологічна" війна білоруських та українських прикордонників - що відомо

Прикордонники Білорусі неодноразово скаржилися на психологічний тиск з української сторони. Так, вартові кордону України вивішували білоруський біло-червоно-білий прапор та "мучил" білорусів держанвим гімном, а також показували загрозливі та непристойні жести та нібито вкрали один із знаків, що був встановлений на спільному кордоні.

Держтелеканал Білорусі навіть зняв сюжет про таких вразливих та чутливих прикордонників, які скаржилися на те, що українські колеги повісили в лісі манекен у російській військовій формі та назвали його Валера.

25 квітня білоруси знову зазнали "психологічної атаки", бо на кордоні звучав сигнал повітряної тривоги.

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