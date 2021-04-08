Адвокат В’ячеслав Якубенко вважає, що голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук оскаржить це рішення.

Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat у справі щодо заборони розповсюдження книжки про Василя Стуса і постановив стягнути з народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука майже 140 тис. грн.

Про це написав адвокат автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані В’ячеслав Якубенко на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат зазначив, що коли 19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги Кіпіані та видавництва і зняв заборону на поширення книги «Справа Василя Стуса», то він тоді написав, що «касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло».

"Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн., витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції. Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу", - впевнений Якубенко.

Справа щодо книги про Стуса: що потрібно знати

19 жовтня 2020 р. Дарницький райсуд Києва зобов’язав видалити з книги Кіпіані "Справа Василя Стуса" згадки про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Медведчука, який був адвокатом поета, і заборонив поширення накладу книги без дозволу Медведчука.

До видалення декількох фраз про Медведчука книгу заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Кіпіані.

Після винесення цього судового рішення попит на книгу різко зріс. У зв’язку з цим видавництво замовило друк додаткового накладу книги у 15 тис. примірників.

19 березня 2021 року Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Кіпіані та видавництва на рішення суду першої інстанції щодо заборони розповсюджувати книгу про Стуса. Колегія суддів скасувала майже всі заборони, накладені на книгу судом першої інстанції, крім однієї – що стосується факту про надання і погодження адвоката для Стуса з радянським КДБ.

Всі інші обмеження та заборони, накладені судом першої інстанції, зокрема щодо розповсюдження накладу, конкретного переліку фраз із книги, скасовані.

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Автор: Надя Пришляк