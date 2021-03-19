Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу автора книги та видавництва.

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Вахтанга Кіпіані та видавництва "Віват" на рішення суду першої інстанції щодо заборони розповсюджувати книгу про Василя Стуса.

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Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів скасувала майже всі заборони, накладені на книгу судом першої інстанції, крім однієї.

Суд роз'яснив своє рішення учасникам засідання.

Суд визнав, що всі вимоги голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука, крім однієї, не підлягають задоволенню. А саме, це стосується факту щодо надання і погодження адвоката для Василя Стуса з радянським КДБ.

Всі інші обмеження та заборони, накладені судом першої інстанції, зокрема щодо розповсюдження накладу, конкретного переліку фраз із книги, скасовані.

Крім того, суд постановив частину судового збору, який був сплачений Кіпіані та видавництвом "Віват", перекласти на Медведчука. Йдеться про 868 грн, які Медведчук має повернути Кіпіані і видавництву.

Що відомо про справу

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав видалити з книги Кіпіані "Справа Василя Стуса" згадки про голову політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Медведчука, який був адвокатом поета, і заборонив поширення накладу книги без дозволу Медведчука.

Згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Марини Заставенко, з книги мають бути видалені такі фрази:

«...чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»;

«...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини»», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»;

«...він (мається на увазі Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?»;

«...розпинав поета (мається на увазі Стус) - призначений державою адвокат Медведчук»»;

«...шістка комуністичної системи Медведчук…»;

«Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?»

До видалення цих фраз книгу заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Кіпіані.

Після винесення цього судового рішення попит на книгу різко зріс. У зв’язку з цим видавництво Vivat замовило друк додаткового накладу книги у 15 тис. примірників.

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Автор: Дмитро Хилюк