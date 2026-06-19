Українка показала, на що перетворився колись популярний курорт на Чорному морі

Тепер на вулицях ні душі, а магазини й кафе забиті дошками.

Колись популярний курорт на березі Чорного моря тепер спорожнів. Там спостерігається гнітюча картина: порожні пляжі, зарослі бур’янами та травою вулиці, занедбані турбази.

Хоча Коблево ніколи не перебувало під російською окупацією, курорт розташований дуже близько до зони бойових дій і живе в умовах воєнного стану. Через постійні російські бомбардування курортна інфраструктура зруйнована, пише "Фокус" з посиланням на миколаївську блогерку Діану Шолкову, яка показала, на що перетворилося місто.

Судячи з її відео, на курорті немає жодного туриста, торгові ряди закриті, вулиці порожні, немає ні людей, ні автомобілів.

Відео дня

"Молдавські бази. Нікого немає. Далі пройти не можна… Пам’ятаєте, як тут кипіло життя до 2022 року?", – прокоментувала блогерка, показуючи занедбані торгові точки та будинки.

Також вона показала місця відпочинку, забиті дошками та металевими віконницями.

Її підписники висловили жаль, що колись популярний курорт зараз перебуває в такому жалюгідному стані, і висловили надію, що він поверне свої колишні славні часи.

Видання зазначило, що наразі нормальний відпочинок на курорті неможливий.

Інші новини про курорти

Раніше УНІАН писав про те, як виглядає популярний курорт у Запорізькій області. Кирилівка до окупації була популярним курортом, який влітку збирав натовпи відпочивальників.

Місцеві жителі показали в соцмережах, як виглядає Кирилівка, поки вона перебуває під окупацією. На відео можна помітити, що на одному з пляжів відпочивають не більше кількох десятків людей.

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