Кирилівка в Запорізькій області до окупації росіянами була популярним курортом, який влітку збирав натовпи відпочивальників. Тепер же пляжі пустують навіть у розпал сезону.

Місцеві жителі показали в соцмережах, який вигляд має Кирилівка в серпні 2025 року, поки перебуває під окупацією. Можна помітити, що на одному з пляжів відпочивають не більше кількох десятків людей.

Ще один відеоролик демонструє майже порожній пляж у Кирилівці. Також можна помітити, що замість туристів на вулицях - поодинокі перехожі.

Це відео зібрало понад 500 коментарів, багато з яких залишили українці. Вони обурені тим, на що окупанти перетворили колись популярний курорт.

Як зараз виглядає окупований Залізний Порт

Раніше в Telegram-каналі "Типичный Кривой Рог" показали, який зараз вигляд має Залізний Порт у Херсонській області, що тимчасово окупований росіянами. На пляжах з'явилися водорості, а також металеві конструкції, які стирчать просто з піску.

Ба більше, під час курортного сезону на пляжі взагалі немає відвідувачів. До окупації пляжі на курорті були переповнені.

