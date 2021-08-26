Приїзд Олександра Малініна в Болград спричинив скандал у мережі.

В Одеській області починається новий скандал. На ювілей міста Болград влада привезла російського співака, це сподобалося не всім. Користувачі мережі засудили вибір політиків і відзначили, що артист з РФ - не найкращий варіант для свята в Україні.

Користувачі Facebook засудили колишнього голову Одеської ОДА Миколи Скорика та заступника голови облради Вадима Шкварівського через те, що ті привезли Олександра Малініна на ювілей Болграду.

25 серпня, в день міста на концерті виступив російський артист Олександр Малінін. Політики залишилися задоволені святковим заходом і похвалилися фото зі співаком з РФ.

"Приємним завершенням концертної програми став виступ Народного артиста України - Олександра Малініна!"- повідомили чиновники Скорик і Шкварівський на своїх сторінках у Facebook.

Читайте такожНа квартиру депутатки наклали арешт через "образу поліцейського"Користувачі не оцінили вибір чиновників, які покликали на свято артиста саме з Росії. Крім цього, деякі коментатори вказали на те, що Малінін вже втратив свою популярність і мало кому цікавий.

"Кобзона не вистачає", "напевно на розпродажі по акції взяли))) Малініна береш, Газманов в навантаження!!!", "До чого дійшов Малінін, для своєї Еммочки збирає гроші в Болградець"," з нафталіну дістали або з Музею мадам Тюссо" - написали обурені українці.

Сам Малінін не є "забороненим" артистом в Україні та нерідко приїжджає в країну з концертами. Однак його син Микита Малінін неодноразово відвідував окупований Росією Крим і навіть був внесений до списку на сайті "Миротворець".

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Автор: Поліна Кузенко