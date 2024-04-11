На його думку, треба негайно запросити Україну до набуття членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що потрібно у червні розпочати реальні практичні переговори про вступ України до Європейського Союзу, аби надіслати російському диктатору Володимиру Путіну сигнал, що Європа проявляє силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.

"Політичне завдання на цей рік - зараз на саміті та на перемовинах з лідерами я говорив про те, що критично важливо для європейської єдності підтвердити, що Євросоюз не боїться самого себе. І що НАТО не боїться своїх власних правил. Кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та євроатлантичного простору, заслуговує бути членом Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу. І це факт", - наголосив Зеленський.

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Президент додав, що цей факт потрібно підтвердити реальними діями.

"Червень - це час, коли буде правильно фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз. Європі потрібен цей сигнал дії власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, нібито Європа проявляє слабкість", - констатує Зеленський.

Він підкреслив, що так само має діяти й НАТО.

"Я сказав сьогодні партнерам, що Путін не зважає на наші дії, готуючи свої агресивні кроки. Він сам будує свій графік ескалації настільки, наскільки може, і настільки, наскільки нібито на щось він реагує. Путін хоче знищити нас. Реально він хоче знищити Україну, а згодом підкорити усіх інших сусідів Росії. І у нашого життя, у нашої безпеки просто немає альтернатив. Саме тому немає реальних альтернатив і запрошенню України в НАТО. Потрібне це запрошення в Альянс", - наголошує Зеленський.

Президент додав, що усі українці заслуговують на таке запрошення.

Вступ України до ЄС - деталі

14 грудня 2023 року лідери країн-членів Євросоюзу вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.

У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною.

У березні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що між Україною і абсолютною більшістю країн-членів Європейського Союзу є "джентельменська угода" про затвердження старту переговорів про вступ у червні. Зокрема, у червні має бути затверджена переговорна рамка про організаційні аспекти ведення перемовин.

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