Піхота несе основний тягар ведення бойових дій та дуже сумлінно виконує бойові завдання, каже генерал-лейтенант.

Командувач Сил оборони, генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військових з Днем піхоти, який, на його думку, "займає особливе місце серед визначних військових свят".

Як зазначив Наєв, піхота несе основний тягар ведення бойових дій та дуже сумлінно виконує бойові завдання.

"Саме тому український народ зараз й покладає велику надію на наших піхотинців", - зауважив він.

Звертаючись до піхотинців, Командувач Сил оборони зауважив: "Дорогі побратими та посестри, Вам завжди непросто. Вам завжди доводиться демонструвати незламний бойовий дух, фізичну витримку, впертість та завзяття. Тож вітаю кожного українського піхотинця, який своїми діями несе мир та спокій у кожну українську оселю, залишаючи за собою право бути там, де його присутності найбільше потребують. У цей день вітаю кожного, хто з вірою у серці невпинно наближає перемогу".

Він побажав військових "витримки та винагородження за мужність, старання і недоспані ночі".

"Повертайтеся додому живими та здоровими! Слава Україні! Разом переможемо!", - резюмував Наєв.

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