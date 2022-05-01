Російські війська намагалися штурмувати позицій українських військових на Донецькому напрямку. Проте воїни батальйону "Сармат" відбили наступ ворога.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ в Facebook, напередодні атаки окупанти влаштували нічний обстріл позицій ЗСУ з мінометів, танків, артилерії та гранатометів.
Після цього зранку, 1 травня, на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів.
Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї. В результаті бою захисники знищили один російський танк, вогневі засоби та живу силу противника.
Нагадаємо, як писав УНІАН, за даними Генштабу окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".
На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.