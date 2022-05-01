В результаті бою захисники знищили один російський танк, вогневі засоби та живу силу противника.

Російські війська намагалися штурмувати позицій українських військових на Донецькому напрямку. Проте воїни батальйону "Сармат" відбили наступ ворога.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ в Facebook, напередодні атаки окупанти влаштували нічний обстріл позицій ЗСУ з мінометів, танків, артилерії та гранатометів.

Після цього зранку, 1 травня, на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів.

Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї. В результаті бою захисники знищили один російський танк, вогневі засоби та живу силу противника.

Нагадаємо, як писав УНІАН, за даними Генштабу окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

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