Сергій Попко запевнив, що у разі ухвалення рішення про скорочення комендантської години столична влада одразу повідомить про це.

Начальник Київської МВА Сергій Попко відповів на петицію щодо скорочення комендантської години у столиці.

У коментарі "Громадському" він заявив, що наразі тривалість комендантської години у столиці обґрунтована вимогами безпеки громадян і сприяння виконанню бойових чи службових завдань ЗСУ та правоохоронців.

Попко стверджує, що КМВА регулярно переглядає питання тривалості комендантської години, а скоротити її можна буде лише після того, як військові отримають для цього всі підстави. До таких входять гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання.

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Попко запевнив, що у разі ухвалення рішення про скорочення комендантської години столична влада одразу повідомить про це.

"Прошу всіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим - то це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде дотримуватися визначеної комендантської години - ми будемо це робити. Для вашого ж блага", - додав чиновник.

Петиція про скорочення комендантської години в Києві

Електронна петиція про зменшення комендантської години в Києві набрала достатню кількість голосів.

"Зменшити комендантську годину з 0:00 по 5:00, оскільки більшість найманих працівників не мають можливості вчасно потрапити додому. Або збільшити час руху громадського транспорту", - зазначив автор петиції.

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