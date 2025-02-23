Раніше військовослужбовці сильно розкритикували програму "контракт 18-24", яка засипала грошима і пільгами нових добровольців, але повністю ігнорувала тих, хто вже служить.

Скандальний спецконтракт для молодих добровольців 18-24 років потребує допрацювання, аби уникнути дискримінації тих хто пішов служити до війська раніше. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

"Я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в тому "Контракті 18-24", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, передусім потрібно врахувати законні інтереси тих чоловіків 18-24 років, які пішли добровольцями на фронт до того, як з’явився цей спецконтракт із щедрими умовами. Адже в початковій версії програми, яку нещодавно представило Міністерство оборони, на них ці пільги не розповсюджувалися.

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"Вони розберуться з цим, мені пообіцяли", - додав президент.

Спецконтракт для молодих добровольців

Як писав УНІАН, після тривалого періоду тиску з боку США, які вимагали від Києва знизити мобілізаційний вік до 18 років, на початку лютого Зеленський анонсував спеціальні контракти на службу в армії для добровольців у віці 18-24 років.

Пізніше Міноборони оприлюднило офіційні умови "контракту 18-24": термін служби всього один рік (замість необмеженої служби для тих, хто вже у війську), щедрі грошові виплати та пільги при вступі до вишів і отриманні іпотечних кредитів.

Такі щедрі умови цілком очікувано викликали обурення у тих, хто був мобілізований примусово, і тим паче у молодих добровольців, які пішли захищати Батьківщину раніше, не сподіваючись на щедру винагороду від держави.

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