"Реклама" служби в армії підозріло схожа на російську інформаційну операцію.

В Мережі з'явилися фото рекламних банерів, які закликають молодь приєднуватися до служби в Силах оборони за контрактом "18-24". Однак підхід, який використовують автори реклами, викликає подив і навіть обурення.

Так, на одному з банерів, розміщеному вочевидь десь у громадському транспорті, зобрежено усміхненого молодого чоловіка у військовій формі та кілька іграшок у стилі "лего".

"Тобі 18-24 роки? Підписуй контракт і забирай свій мільйон! 1 000 000 гривень = 33 000 000 робуксів", - йдеться на плакаті.

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Зауважимо, що робукс - це віртуальна валюта, яка використовується на ігровій платформі Roblox. Вона дозволяє гравцям купувати різні внутрішньоігрові товари. Багато ігр на платформі створені саме в стилістиці "лего".

На іншому рекламному банері, розміщеному, ймовірно у ТРЦ, чоловікам нагадують, що мільйон гривень – це 185 років преміум-підписки на стримінговому сервісі "Нетфлікс".

На момент публікації новини не було зрозуміло, чи є ці фото справжньою рекламою контрактів "18-24" від Міністерства оборони, або ж креативом російської пропаганди. Але в соцмережах люди обурилися через подібний креатив:

"Чому в них реклама на дітей 12 років? / Маркетинг рівня генія / Судячи з реклами, це тупий вкид", - пишуть люди.

Оновлено о 17.59. На запит УНІАН керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що наразі він не може підтвердити, що банери справді є офіційною рекламою від Міноборони.

"Зараз триває перевірка. За попередньою інформацією, офіційно таку рекламу ніхто не робив, не запускав", - сказав він.

Контракти "18-24" для молоді

Як писав УНІАН, у лютому Міністерство оборони представило програму "Контракт 18-24", в межах якої планується залучати до служби в армії чоловіків 18-24 років, які не підлягають примусовій мобілізації, але можуть піти на службу добровільно. До війська їх планують заманювати зокрема великими грошовими виплатами (1 мільйон гривень одразу і до 120 тисяч гривень щомісяця).

Наразі добровольцям пропонують службу в одній з дюжини найкращих бригад ЗСУ та Національної гвардії. Відомо, що перші добровольці склали присягу ще на початку березня.

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