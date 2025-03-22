До програми долучають і дві бригади Нацгвардії.

Міноборони України розширило проєкт Контракт 18-24, в результаті чого до нього приєднаються ще 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, найближчим часом до неї приєднаються нові військові частини Збройних Сил України, Морської піхоти, Десантно-штурмових військ та Національної гвардії.

Таким чином, до програми доєднаються:

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3 окрема штурмова бригада;

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

93 окрема механізована бригада Холодний Яр;

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

39 окрема бригада берегової оборони;

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Крім них, до програми також приєднаються підрозділи Нацгвардії:

12 бригада спеціального призначення "Азов";

13 бригада оперативного призначення "Хартія".

Спецконтракти для молоді - деталі

До програми спочатку було залучено 6 бригад - чотири сухопутних, по одній десантно-штурмовій та морської піхоти.

У лютому українське Міністверство оборони представило проєкт "Контракт 18-24". Згідно із ним, українці віком 18-24 років можуть заключити контракт на військову службу строком в один рік.

Добровольцям мають виплатити 1 мільйон гривень, а також до 120 тисяч гривень щомісяця + доплати за бойові завдання, соціальні пільги, іпотеку 0.0% річних та інші бонуси.

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