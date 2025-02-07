Президент уточнив, що це буде контракт на один рік.

В Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців у віці 18-24 років. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters.

"Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони ... опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація", – акцентував глава держави.

За словами Зеленського, молодим людям буде запропоноване "дуже високе грошове забезпечення".

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"Є спеціальний контракт, буде багато пільг ... також дуже високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями", – продовжив він.

Президент також уточнив, що це буде контракт на один рік.

Мобілізація в Україні: останні новини

5 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими до 9 травня продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію.

Юрист Володимир Пилипенко заявив, що мобілізація та обмеження на виїзд за кордон для чоловіків в Україні можуть діяти навіть після скасування воєнного стану. Він пояснив, що обороноздатність країни є основною складовою існування України, і тому тому мобілізація може оголошуватися і після скасування воєнного стану, проте в менших масштабах.

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