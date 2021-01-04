За місяць Вікіпедію відвідали понад 90 мільйонів разів, що на 26% перевищує показник 2019 року.

Протягом 2020 року українську Вікіпедію відвідали на 21% більше разів, ніж у 2019 році. Загалом торік переглянули 855,1 млн сторінок, а роком раніше — 707,5 мільйонів сторінок.

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Про це зазначено у повідомленні української Вікіпедії.

Це дозволило зайняти українській Вікіпедії 17 місце у світі. За місяць її відвідали понад 90 мільйонів разів, що на 26% перевищує показник 2019 року.

У 2019 році вона займала 16 місце у світі, тобто цього року вона пропустила одну країну вперед — нею стала Туреччина. Причина в тому, що турецька Вікіпедія була заборонена минулого року.

Водночас корейська та чеська Вікіпедія, які ще у 2018 році були попереду української Вікіпедії, відстали від неї ще більше. Також українська Вікіпедія стала ближче до шведської, яка роками залишається популярнішою за українську.

Українська Вікіпедія: довідка

Наразі українська Вікіпедія має понад мільйон статей, які написані виключно українською мовою, понад 126 тисяч дописувачів, приблизно 3 500 яких дописували у грудні 2020 року. Вже декілька років поспіль українська Вікіпедія демонструє стабільний ріст, тому можна очікувати його продовження у 2021 році.

Вікіпедія, зокрема й українська, не є надійним джерелом у науковому сенсі й закликає читачів шукати медичні поради в інших місцях. Також вона не є новинним сайтом чи каталогом будь-якої інформації у світі. Однак це один із найпопулярніших сайтів, формат якого дозволяє додавати цінну енциклопедичну інформацію в режимі реального часу.

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Автор: УНІАН