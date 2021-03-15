Відповідно, 1-4 класи продовжать ходити в школу.

Через погіршення ситуації з коронавірусом Львів знаходиться за півкроку до "червоної зони" адаптивного карантину. У зв'язку з цим у місті починається перший етап локдауну - учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання.

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Про це заявив мер Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міської ради.

За його словами, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження "червоної зони" вже діють в чотирьох областях України.

"Вчора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних установах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже понад 40. Тому, щоб от-от не перейти до "червоної зони", ми вже сьогодні робимо перший крок: від завтра діти 5-11 класів будуть навчатися дистанційно ", - зазначив Садовий.

Відповідно, 1-4 класи продовжать ходити в школу. Він також зазначив, що місто знаходиться за півкроку від "червоної зони", яка означає жорсткі обмеження, аж до закриття магазинів і ринків.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав посилити карантин у Львові і перевести школи на дистанційну форму, не чекаючи потрапляння до"червоної зони".

Карантин: в Одесі теж учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання

Зазначимо, від сьогодні школи Одеси теж відправили старші класи на дистанційне навчання - на невизначений термін. Таке рішення ухвалив оперативний штаб міськради.

"Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання до особливого розпорядження, а 1-4 класів – продовжують навчання з чітким дотриманням протиепідемічних заходів", – заявила на засіданні штабу заступник директора департаменту освіти і науки Ірина Столбова.

За її словами, школам Одеси рекомендовано піти на весняні канікули з 22 до 26 березня. Столбова також уточнила, що нині у дошкільних закладах міста через зростання захворюваності на ГРВІ та коронавірус закрито 11 груп.

Через складну ситуацію з коронавірусом Одеська область найближчим часом може потрапити до червоної карантинної зони.

5 березня в МОЗ заявили, що це може статися вже наприкінці березня, хоча нині регіон поки перебуває у жовтій зоні карантину.

Станом на 15 березня в Одесі зареєстровано 265 нових випадків коронавірусу, а загалом по регіону – 407.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко