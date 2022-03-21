Ольмезов залишив передсмертну записку.

Український математик Костянтин Ольмезов покінчив з життям у Росії після того, як був затриманий при спробі покинути країну через розгорнуту Росією війну в Україні.

Про це у Telegram повідомив адвокат Дмитро Захватов.

Омельзов переїхав на навчання з Донецька у РФ після вторгнення Росії на Донбас. У Москві чоловік писав дисертацію.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України науковець намагався покинути країну-агресорку, але був затриманий. За словами адвоката, проти українця сфабрикували адмінпротокол. Через що Ольмезов отримав 15 діб.

Після виходу на свободу Ольмезов отримав запрошення в один з університетів Австрії для продовження навчання. Щоб вилетіти з Росії математик купив квиток до Туреччини.

"Ми зійшлися на тому, що супровід до аеропорту позбавлений сенсу, що він самостійно спробує пройти прикордонний контроль, а якщо виникнуть проблеми – я приїду. Домовилися бути на зв’язку. І ось щойно я отримав звістку про те, що вранці він покінчив життя самогубством, залишивши передсмертну записку, що йде з життя, бо не може витримати жахів того, що відбувається", - поділився Захватов.

Передсмертну записку Ольмезов опублікував у своєму Telegram-каналі Константин и буковки.

"Мені частково соромно перед українськими друзями. Повірте, я ніколи не бажав і не робив нічого поганого Україні і завжди був готовий виїхати, якщо раптом почнеться те, що почалося зараз. На жаль, у мене просто не вийшло, я просто недостатньо вміло підійшов до цієї справи… Мені боляче від кожного снаряда, який падає на вулиці Києва. Читаючи зведення, я уявляю собі види тих вулиць, районів… Я абсолютний атеїсти. Я не вірю у пекло, я йду в нікуди. Проте це нікуди мені миліше, ніж реальність, де частина народу (Росії – ред.) відкотилася у дикість, а інша частина цьому потакає – хоч підіймаючи руки у хоровому божевіллі, хоч "евакуюючись" подалі від лінії фронту. Я не хочу бути ні з тими, ні з тими", - написав Ольмезов перед смертю.

Як писав УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого російські силовики почали затримувати і викликати на допити українців, які мешкають в Росії, на предмет організації протестів тощо.

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