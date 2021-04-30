Українці повинні примиритися один з одним, незважаючи на історичне минуле і регіональні розбіжності.
Читайте також"Нема чого святкувати": в'ятрович про марш з нагоди річниці створення дивізії " Галичина"Про це заявив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі політичного шоу "Право на владу".
Телеведуча політичного шоу поставила Кравчуку питання про те, чи зможуть регіони України примиритися один з одним, оскільки історія у них різна.
"Навіть питання не можна ставити: можемо чи ні. Ми змушені примиритися. Адже якщо ми не примиримося, то будувати країну ми будемо з великим відставанням. Нам, наприклад, зараз, щоб наздогнати Польщу, потрібно 50 років", - зазначив Кравчук.
Кравчук вважає, що для того, щоб українці примирилися з минулим, у них повинні бути єдині погляди на національну стратегію країни.
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