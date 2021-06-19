Глава МЗС порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії і Мальти в період туристичного сезону.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Хорватії в Мальті домовитись про визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Як повідомляє прес-служба МЗС, на полях Анталійського дипломатичного форуму у Туреччині Кулеба провів окремі зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Хорватії Горданом Грличем-Радманом та міністром закордонних та європейських справ Мальти Еварістом Бартоло.

Зокрема, Кулеба під час зустрічі з Грличем-Радманом порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував Хорватії укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Глави української та хорватської дипломатії обговорили підготовку візиту прем’єр-міністра Хорватії до України цьогоріч задля активізації політичного діалогу і збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

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Кулеба під час зустрічі з Бартоло порушив питання укладення домовленості про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 для спрощення умов поїздок українських громадян до Мальти.

Глави української та мальтійської дипломатії обговорили кроки з метою активізації політичного діалогу України та Мальти, пожвавлення взаємодії бізнесу та посилення співпраці в культурній і гуманітарній сферах.

Паспорти вакцинації в Європі: деталі

Першою країною-членом Євросоюзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

У травні МЗС України розпочало активну роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей улітку. Зокрема, Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.

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Автор: Віталій Саєнко