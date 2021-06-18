Посольство Німеччини роз'яснило умови в'їзду для українських громадян, починаючи з 25 червня 2021 року, після того як влада країни виключила Україну зі списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом.
Про це йдеться в заяві посольства Німеччини в Україні.
"Починаючи з 25 червня 2021 року, в'їзд для осіб, повністю вакцинованих від COVID-19, з України до Німеччини стане за певних умов знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в'їжджати до Німеччини з метою відвідування близьких і друзів, а також з туристичною метою. Починаючи з 21 червня, можна подавати заяви на отримання необхідних для наміченої мети поїздки віз як в посольстві, так і у візовому центрі Visametric", - наголошується в повідомленні.
Зокрема, право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, перерахованих на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха, якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини або вакцини, яка вимагає однієї дози, пройшло менше 14 днів. Зараз це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів ( EMA) - Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
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Відзначається також, що перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування.
Подальшу інформацію, a особливо ту, яка стосується вимог щодо документальних підтверджень про отримані щеплення, можна знайти на сайті Федерального Міністерства внутрішніх справ.
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