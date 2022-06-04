Він буде представлений в експозиції "Україна - розп’яття".

Державний Прапор України, що майорів над "Азовсталлю" у Маріуполі, передали до експозиції "Україна - розп’яття" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Цей прапор вдалося врятувати із пекла сталеварні. Захисники Маріуполя, разом із генерал-майором Кирилом Будановим, передали його на довічне зберігання до музейної колекції свідчень російсько-української війни.

Під час церемонії передачі голова воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.

Відзначається, що на заході були присутні дружини оборонців Маріуполя, які зараз знаходяться у російському полоні.

"Неймовірну силу духу та незламності випромінюють ці мужні жінки. Вони сповнені наснаги й упевненості, вони борються й боротимуться за своїх чоловіків-героїв", - відзначається у повідомленні.

Раніше український військовий повідомив, що усі "азовці", які за наказом командування склали зброю у тимчасово окупованому Маріуполі та потрапили в полон Росії, зараз перебувають фактично "під дахом" Червоного Хреста.

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