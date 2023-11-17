ФСБ завербувала його у березні 2022 року. У часи СРСР він навчався у Ленінградському військовому училищі, після чого служив в армії РФ.

На Хмельниччині до 15 років ув’язнення засудили легкоатлета, який пробігав за день до 50 кілометрів, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху ЗСУ.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, зловмисником виявився місцевий тренер з легкої атлетики, який майже щодня пробігав від 10 до 50 кілометрів для шпіонажу на користь Росії за українськими військовими.

Зазначається, що під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для цього використовував камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці.

Відео дня

"Серед основних завдань "бігуна" була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону", - йдеться у повідомленні.

За інформацію СБУ, розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для планування повітряних обстрілів регіону та можливих розвідувально-диверсійних операцій.

Зловмисника затримали у травні 2022 року, коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів "Укрзалізниці". Суд визнав винним агента ФСБ у державній зраді, призначивши йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, 55-річний спортивний тренер був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ у березні 2022 року. У поле зору агресора він потрапив як колишній випускник Ленінградського військового училища, де навчався ще за часів СРСР, а потім до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території РФ. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну.

За кожне виконане вороже завдання зловмисник отримував від окупантів грошову винагороду, яка надходила на його банківську картку.

Інші новини про зрадників України

Служба безпеки викрила у Харкові російського агента, який коригував ракетно-артилерійські удари по військовій та критичній інфраструктурі міста.

Ним виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Також довічне ув’язнення отримав навідник російських ракет на будівлю Харківської ОВА. Тоді внаслідок удару загинула 31 людина.

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