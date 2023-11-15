Він працював на воєнну розвідку РФ, зокрема, передавав дані про переміщення ЗСУ та локації логістичних складів.

Служба безпеки викрила у Харкові російського агента, який коригував ракетно-артилерійські удари по військовій та критичній інфраструктурі міста.

Як повідомляє СБУ, ним виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

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Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Співробітники СБУ викрили агента воєнної розвідки РФ і затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

За матеріалами слідства, він передавав розвіддані до російського ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.

Російському агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як покарали навідника ракет на Харківську ОВА – деталі

Чоловік, який 1 березня 2022 року навів російські ракети на будівлю Харківської обласної військової адміністрації, отримав довічне ув’язнення. Тоді внаслідок удару загинула 31 людина, будівля ОВА зазнала істотних руйнувань.

Корегувальник надсилав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. У суді своєї вини він не визнав.

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