Засуджений передавав спецслужбам РФ дані про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини для завдання ракетних ударів.

Київський районний суд Харкова визнав винним та засудив до довічного ув’язнення чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російські ракети на будівлю Харківської обласної військової адміністрації.

Як поінформували у Харківській обласній прокуратурі, за даними слідства, 38-річний харків’янин з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Він передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої "ДНР" як медсестра. Інша кураторка проживає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації "Спасём Донбасс".

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"28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією", - йдеться у повідомленні.

Також харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії військових держави-агресора. Так, він поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що "у м. Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах".

Під час обшуку, проведеного в його помешканні, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Як зазначили в прокуратурі, під час слідства у харківʼянина постійно змінювались версії, проте свою вину він так і не визнав. Чоловік запевнив, що нічого не знає та жодної інформації до РФ він не передавав.

Чоловіка визнано винним у держзраді, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї, придбанні боєприпасів та інших вибухових речовин. Йому призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Ракетний удар по будівлі Харківської ОВА 1 березня 2022 року: що відомо

1 березня 2022 року Росія завдала ракетного удару по будівлі Харківської ОВА. Внаслідок двох влучань загинула 31 людина. У момент вибухів у будівлі перебували тероборонівці, військові та волонтери.

Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

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