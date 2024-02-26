Вони заговорили про "содомський гріх".

Українська православна церква Київського патріархату анулювала нагороду захиснику України Віктору Пилипенку через його сексуальну орієнтацію.

Про це йдеться у заяві прес-служби Київської патріархії. Так, 8 лютого Святійший Патріарх Філарет відзначив медалями за "Жертовність і любов до України" весь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Пилипенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зазначив, що трактує це як зміну позиції Київського патріархату щодо ЛГБТ+ людей. В патріархії кажуть, що інформація про вручення відзнаки йому "як відкритому гею за правозахист" і зменення негативної позиції є неправдивою.

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У церкві заявляють, що військовий отримав подяку "виключно як захисник України, а не як активіст ЛГБТ", а Патріарх Філарет "не знав про його гріховні схильності". Також вони заявили, що займають "принципову негативну позицію щодо "содомського гріха" та "засуджують пропаганду "одностатевих шлюбів".

"Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку (як і всім нашим захисникам за те, що вони захищають нашу свободу та територіальну цілісність) за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від 08.02.2024 р. указ № 27468 - анульованою", - йдеться у дописі.

В мережі інші люди, які також отримували подяки від УПЦ, засудили такі заяви та почали публічно відмовлятися від них. Молодший сержант ЗСУ Ілля Кротенко написав у Facebook, що йому бридкі такі антилюдяні погляди, а громадський активіст Павло Шатохін назвав гріховниками саме тих, хто намагається образити військовослужбовців.

Що відомо про Віктора Пилипенка:

38-річний чоловік брав участь в Революції гідності, у 2014 році пішов добровольцем на фронт. Згідно з даними з відкритих джерел, у 2018 році Пилипенко здійснив камінг-аут. Він є відомим ЛГБТ-активістом.

На початку повномасштабної війни Пилипенко приєднався до складу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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