Церква анулювала подяку ЛГБТ-військовому / Колаж УНІАН / фото facebook.com/Viktor Pylypenko

Українська православна церква Київського патріархату анулювала нагороду захиснику України Віктору Пилипенку через його сексуальну орієнтацію.

Про це йдеться у заяві прес-служби Київської патріархії. Так, 8 лютого  Святійший Патріарх Філарет відзначив медалями за "Жертовність і любов до України" весь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Пилипенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зазначив, що трактує це як зміну позиції Київського патріархату щодо ЛГБТ+ людей. В патріархії кажуть, що інформація про вручення відзнаки йому "як відкритому гею за правозахист" і зменення негативної позиції є неправдивою.

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У церкві заявляють, що військовий отримав подяку "виключно як захисник України, а не як активіст ЛГБТ", а Патріарх Філарет "не знав про його гріховні схильності". Також вони заявили, що займають "принципову негативну позицію щодо "содомського гріха" та "засуджують пропаганду "одностатевих шлюбів".

"Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку (як і всім нашим захисникам за те, що вони захищають нашу свободу та територіальну цілісність) за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від 08.02.2024 р. указ № 27468 - анульованою", - йдеться у дописі.

В мережі інші люди, які також отримували подяки від УПЦ, засудили такі заяви та почали публічно відмовлятися від них. Молодший сержант ЗСУ Ілля Кротенко написав у Facebook, що йому бридкі такі антилюдяні погляди, а громадський активіст Павло Шатохін назвав гріховниками саме тих, хто намагається образити військовослужбовців.

Фото Реакція на скандал 26 лютого 2024
Фото Реакція на скандал 26 лютого 2024
Фото Реакція на скандал 26 лютого 2024

Що відомо про Віктора Пилипенка:

38-річний чоловік брав участь в Революції гідності, у 2014 році пішов добровольцем на фронт. Згідно з даними з відкритих джерел, у 2018 році Пилипенко здійснив камінг-аут. Він є відомим ЛГБТ-активістом.

На початку повномасштабної війни Пилипенко приєднався до складу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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