Жінка уже вийшла з коми після страшної аварії і дихає самостійно.

У Дніпрі опритомніла жінка, яку на початку липня тричі переїхав на машині її співмешканець. Травми були дуже тяжкі. Лікарі утримувалися від будь-яких прогнозів, але зараз пацієнтка вже самостійно дихає.

Як йдеться в сюжеті ТСН, аби 44-річна Вікторія змогла дихати без допомоги боролися одразу 3 бригади лікарів: анестезіологи, хірурги й травматологи. Кілька тижнів жінка провела у комі, на апараті штучної вентиляції легенів. Стан її був дуже тяжкий.

"Багатогодинне втручання було проведено в день госпіталізації за невідкладними показаннями. А вчора, коли стан її стабілізувався вже лікарі-травматологи прооперували їй перелам плечової кістки", - розказав заступник директора по наданню екстреної медичної допомоги ОКЛ ім. Мечникова Олександр Толубаєв.

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Жінка потрапила у лікарню на початку липня. Її збив легковик на околиці Дніпра, протягнув по асфальту кількадесят метрів, здав назад і знову переїхав. Свідки аварії кажуть, водій цілеспрямовано намагався вбити Вікторію.

До лікарні жінку доставили вже у стані коми.

"У неї була важка черепно-мозкова травма, травма грудної клітини з переломом декількох ребер, пневметорекс, травма черевної порожнини з розривом печінки", - додають лікарі.

Тим часом поліція знайшла автівку, яка зникла одразу після наїзду, у двох кварталах - з закривавленим колесом і слідами від удару на капоті. Кривдника правоохоронці розшукали за 2 доби і з’ясували, що за тиждень до цього він посварився із потерпілою.

"До вказаного злочину причетний 47-річний колишній співмешканець жінки. 8 липня Індустріальний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - зазначили у Нацполіції.

Відомо, що затриманий уже був раніше судимий. За замах на вбивство йому загрожує 15 років ув’язнення.

Сама ж Вікторія у лікарні затримається ще надовго. Адже, окрім фізичної, у жінки ще й сильна психологічна травма. Тож попереду у неї тривала реабілітація.

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Автор: Григорій Бондар