Автомобіль протягнув її тіло близько 20 метрів.

У Дніпрі медики врятували життя жінці, яку тричі переїхав на автомобілі співмешканець.

Про це повідомив головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

Інцидент стався 5 липня, близько 8:00. За інформацією очевидця, автомобіль наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Авто протягло її близько 20 метрів, потім здало назад і ще двічі переїхало.

"У неї всередині живе біль... Вікторія, їй 44, вона з Дніпра. Доставлена автомобілем швидкої допомоги в Мечникова після ДТП. Зі слів очевидців, автомобіль переїхав її три рази. Водієм виявився її співмешканець", - написав Риженко.

Читайте такожУ Києві помер один з шести пацієнтів з "дельта-штамом"За його словами, жінка отримала травми, несумісні з життям.

"При надходженні - кома ІІ, дихання відразу перевели на ШВЛ, ліками підтримували пульс і тиск. У неї відкрита черепно-мозкова травма, забій, перелом 6-ти ребер, розрив печінки, перелом правої плечової кістки, пневмоторакс. Кілька бригад хірургів і анестезіологів пішли на операцію в ім'я порятунку", - зазначив головлікар.

Зараз Вікторія знаходиться в ясній свідомості. Жінка самостійно дихає.

"За її важкою посмішкою важка душевна травма. Лікарі Мечникова ще раз з неможливого створили подвиг в ім'я життя", - зазначив Риженко.

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Автор: Людмила Жерновська