У Києві на Великдень посилять карантинні обмеження / фото УНІАН, Денис Прядко
Обмеження в Києві на Великдень, які були раніше анонсовані, торкнуться релігійних закладів.
Про це з посиланням на джерело в КМДА повідомляє РБК-Україна.
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Як повідомляється, в першу чергу обмеження торкнуться релігійних установ: церков, монастирів.
Разом з тим, повідомляється, що конкретний перелік обмежень ще напрацьовується.
Коронавірус у Києві: що відомо
- У Києві за минулу добу було зафіксовано 1609 нових випадків COVID-19, від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померли 49 осіб. Всього за період пандемії в столиці зареєстровано 4121 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 183300.
- Одужали за минулу добу в Києві 1156 осіб. Всього коронавірусну хворобу подолали 114396 жителів столиці.
- Міський голова Києва Кличко заявив, що великою залишається кількість летальних випадків від вірусу в столиці, з початку цього тижня – за 5 діб – у Києві померла 231 людина.
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