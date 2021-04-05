Столична влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години.

Рішення про продовження посиленого карантину у Києві буде ухвалено наступного тижня. В ланий час влада спостерігає за динамікою захворювання на коронавірус у столиці.

Читайте такожКарантин у Києві: влада попереджає про жорсткі перевірки та штрафи для офісівПро це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник. За його словами, рішення про продовження локдауну буде ухвалено через тиждень.

"У понеділок будемо бачити динаміку по COVID. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня", - повідомив він.

Крім цього Поворозник зазначив, що столична влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години.

Локдаун у Києві:

Локдаун у Києві триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Пом'якшення обмежень можливо раніше встановленого терміну, але за умови якщо Київ вийде з "червоної" зони.

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Автор: Ірина Погоріла