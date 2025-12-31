11 мільйонів громадян України виїхали закордон. Офіційна статистика Міністерства закордонних справ трохи нижча.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю Дмитру Гордону.
"Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. 11! Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС - там 8,5 мільйона громадян. Але ми розуміємо, що частина не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать", - зазначив Лубінець.
Повернення українців додому - прогнози
Як повідомляв УНІАН, масового повернення українців з-за кордону не варто чекати щонайменше до 2027 року. Найімовірніше, цей процес відбуватиметься повільними темпами - приблизно по 100 тисяч осіб на рік, йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).
Зазначається, що на те, як швидко українці повертатимуться додому, сильно вплинуть безпекова ситуація в Україні, темпи економічного відновлення та умови життя українців у європейських країнах. Навіть у разі завершення активної фази повномасштабної війни високі ризики залишаться вагомим фактором, що стримуватиме міграцію біженців назад в Україну.