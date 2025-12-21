Гладун зазначив, що не тільки демографічна ситуація, а й постійна загроза з боку Росії не дозволить деяким українцям повернутися до своїх домівок.

Через постійну загрозу з боку Росії в цілих районах України неможливо буде проживати, висловив думку заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун в інтерв'ю ТСН.

Гладун пояснив, що мова йде про два основні типи регіонів, які ризикуюсть стати безлюдними:

1. "Природне" знелюднення, що може відбутися на півночі України. Експерт зазначив, що ще до повномасштабної російської агресії в Україні північні райони Сумської та Чернігівської областей стрімко втрачали населення.

"Там багато сіл просто вимирали: молодь їхала до міст, залишалися лише літні люди. Чисельність населення не поповнювалася, а лише скорочувалася", - зазначив Гладун.

Він додав, що повномасштабна війна тільки прискорила цей процес.

2. Поява 30-кілометрової "санітарної зони". На думку демографа, найбільш критична ситуація може статися вздовж майбутньої лінії розмежування або державного кордону з Росією.

Гладун висловив думку, що проживання цивільних у 30-кілометровій зоні від фронту є недоцільним та небезпечним.

"Там мають бути військові, оборонні споруди та укріплення. Навіть якщо відбудеться замороження конфлікту, вірити росіянам не можна. Будуть провокації, перестрілки, залітатимуть снаряди", - прогнозує він.

При цьому, експерт поділився, що теоретично в цій зоні можуть продовжувати працювати фермери або певні підприємства. Проте для них це означатиме щоденний ризик для життя.

Гладун вважає, що для масового проживання родин із дітьми, розбудови шкіл чи лікарень такі території не будуть підходити на найближчі десятиліття.

При цьому, знелюднення територій є викликом не тільки для демографії, а й національної безпеки, оскільки "порожні" землі важче контролювати та обороняти.

На думку демографа, питання розселення людей та підтримки життя в прикордонних громадах стане одним із найскладніших завдань відновлення країни після війни.

