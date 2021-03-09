У Лук'янівському СІЗО в Києві знайшли низку порушень вимог національного законодавства та міжнародних норм у сфері утримання ув'язнених.
Про це йдеться у звіті омбудсмена Людмили Денисової за підсумками повторного моніторингового візиту.
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Так, більшість камер слідчого ізолятора:
- мають надмірну заґратованість вікон;
- стіни вологі та покриті грибком;
- через відсутність вентиляції й куріння в камерах ув'язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям;
- бокси збірного відділення не опалюються.
Також в ході перевірки були виявлені факти відсутності в ув'язнених спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їхнього права на належне поводження й гідність.
"Адміністрацією СІЗО порушуються права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема особам, засудженим до арешту, телефонні дзвінки не надаються, а засудженим до довічного позбавлення волі - у вихідні та святкові дні", - розповіли в офісі омбудсмена.
Крім цього, виявлено численні факти безоплатної праці засуджених, які виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.
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