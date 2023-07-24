Зазначається, що зловмисники пошкодили могилу.

Останки радянського розвідника Миколи Кузнєцова, які знаходяться у Львові, намагалися вкрасти. Спроба не увінчалася успіхом

"Якесь безглузде хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала", - повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на місці інциденту працюють правоохоронці.

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"Повторяться. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. По деталях в ГУР", - зазначив чиновник.

Також Садовий оприлюднив фото могили розвідника, на якому видно, що поховання було пошкоджено.

Довідка УНІАН. Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник і агент НКВС. Він загинув під час Другої світової війни, а саме 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району Львівської області.

Його останки знаходяться біля Пагорба Слави у Львові. Навколо могили розвідника рзгорівся скандал, коли восени 2021 року суд зобов'язав Львівську міськраду віддати останки його родичам у Росії, але мер Львова Андрій Садовий відмовився.

Атака Росії на Львів 6 липня - що відомо

У ніч на 6 липня 2023 року армія РФ вдарила по Львову, в результаті чого уламки російської ракети впали на житловий будинок.

Пізніше у Львівській ОВА повідомили, що три ракети влучили по місту, через що зруйнована одна з підстанцій і житловий будинок. При цьому загинули 10 людей, а ще 42 отримали травми, 16 з них госпіталізували.

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