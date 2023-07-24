Останки радянського розвідника Миколи Кузнєцова, які знаходяться у Львові, намагалися вкрасти. Спроба не увінчалася успіхом
"Якесь безглузде хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала", - повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.
За його словами, на місці інциденту працюють правоохоронці.
"Повторяться. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. По деталях в ГУР", - зазначив чиновник.
Також Садовий оприлюднив фото могили розвідника, на якому видно, що поховання було пошкоджено.
Довідка УНІАН. Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник і агент НКВС. Він загинув під час Другої світової війни, а саме 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району Львівської області.
Його останки знаходяться біля Пагорба Слави у Львові. Навколо могили розвідника рзгорівся скандал, коли восени 2021 року суд зобов'язав Львівську міськраду віддати останки його родичам у Росії, але мер Львова Андрій Садовий відмовився.
Атака Росії на Львів 6 липня - що відомо
У ніч на 6 липня 2023 року армія РФ вдарила по Львову, в результаті чого уламки російської ракети впали на житловий будинок.
Пізніше у Львівській ОВА повідомили, що три ракети влучили по місту, через що зруйнована одна з підстанцій і житловий будинок. При цьому загинули 10 людей, а ще 42 отримали травми, 16 з них госпіталізували.