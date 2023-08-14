Балкон разом з чоловіком обвалився пізно ввечері 13 серпня.

У Львові на вулиці Під Дубом, 2 обвалився балкон історичного будинку. У цей час на ньому перебував чоловік, який впав разом із уламками на проїжджу частину.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, інцидент трапився пізно ввечері 13 серпня.

Після падіння з четвертого поверху 43-річний чоловік ще був живий, але, як розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова, його госпіталізували у стані найважчої коми, тобто без свідомості. Але рано вранці він помер у лікарні.

"Він отримав травми, несумісні з життям. Серце ще деякий час працювало, лікарі робили все можливе, аби врятувати чоловіка. Однак о 04:00 ранку він помер", - йдеться в повідомленні.

У Львівській міськраді повідомили, що комунальники обгородили ділянку та демонтовують балкони, які пошкодились від падаючих елементів.

"Фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру "Форум" менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та зʼясовують деталі інциденту", - йдеться в повідомленні.

Реставрація балконів у Львові - що відомо

У 2019 році в Львові затвердили Програму співфінансування реставрації балконів у житлових будинках-пам’ятках архітектури. Упродовж 2020-2021 років у співпраці з мешканцями було відреставровано 5 балконів і два еркери у будинку на вул. Стецька, 4.

Минулого року через повномасштабне вторгнення Росії програма була призупинена. Але в травні цього року її відновили. Як зазначила керівник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Маріанна Мороз, поки нові заявки від мешканців на реставрацію прийматися не будуть, а опрацьовуватимуться ті, що були подані у 2020-2021 роках.

Інші новини Львова

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові біля вуличної кав'ярні жінка ледь не стала жертвою бетонної конструкції, яка обвалилася з консолі у вигляді скульптури атланта. Бетонна рука скульптури впала біля перехожої.

На жаль, елементи фасадів з будинків у центрі Львова падають досить регулярно. Зокрема, у центрі Львова на вулиці Федорова з фасаду будинку на голову 16-річної дівчини впала цеглина. А з даху будинку у центрі Львова на площі Міцкевича, 6/7 відвалилась частина фасаду й впала на молоду дівчину.

Вас також можуть зацікавити новини: