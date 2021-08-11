Коронавірус в Україні "не розбушується", якщо дотримуватися кількох правил, поділився глава МОЗ.

В Україні не потрібно чекати на нову хвилю коронавірусу COVID-19, необхідно зробити все, щоб її уникнути.

Щоб нова хвиля коронавірусу не накрила Україну, необхідно дотримуватися дистанції, носити маски й обробляти руки антисептиком, якщо немає води, і вакцинуватися, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо".

За його словами, в МОЗ проаналізували кількість захворювань за останні три місяці й промоніторили, скільки серед хворих є вакцинованих.

"...Серед усіх захворілих тільки 0,7% – люди, які були вакциновані, і тільки 0,4% потрапило до стаціонару, а не до реанімаційних відділень", – додав член Кабміну.

Нагадаємо, пандемія COVID-19 стартувала в березні минулого року. У тому ж місяці в Україні почався жорсткий карантин, пізніше обмежувальні заходи пом'якшили. У державі було кілька хвиль коронавірусу. Після серйозного збільшення кількості хворих запроваджували жорсткі карантинні обмеження. В Україні було кілька хвиль COVID-19.

Зараз у нашій країні адаптивний карантин – її поділили на зелену, жовту, помаранчеву й червону зони. У зеленій зоні найслабші обмеження, а в червоній – найсуворіші.

Карантин в Україні не раз продовжували, востаннє – до 31 серпня.

Наприкінці лютого в Україні стартувала вакцинація.

Станом на 11 серпня в Україні коронавірус діагностовано у 2 261 354 осіб, померли 53 149 пацієнтів, а 2 193 752 – одужали.

Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 4 324 551 особи, а дві – 2 521 848.

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Автор: Екатерина Присяжнюк