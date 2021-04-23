Записку вже забрали правоохоронці, але журналісти дізнатися про її зміст.

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової перед скоєнням самогубства у СІЗО залишив посмертну записку.

Про це пише місцеве видання Новий день.

Читайте такожВ Одесі займатимуться реабілітацією тих, хто перехворів ковідомЗаписку вже забрали правоохоронці, але журналісти дізнатися про її зміст.

«Зміст документу не розголошується, та за неофіційною інформацією, він полягав у тому, що загиблий просив пробачення у своєї дочки та ще раз наполягав на своїй невинуватості», – пише видання.

ЗМІ зауважують, що дані висновків експертів свідчать про причетність чоловіка до злочину.

Вранці, 23 квітня, до поліції надійшло повідомлення про смерть підозрюваного у справі про зґвалтування та вбивство дитини в Херсонській області. Зазначається, що 62-річний арештований повісився на постільній білизні у камері СІЗО.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська