Чоловік зробив мотузку з постільної білизни.

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився у СІЗО Херсона.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар поліції Херсонській області Тетяна Пшонь.

"Так, факт самогубства підозрюваного підтверджую, зараз йде розслідування обставин цього інциденту", - заявила вона.

За даними "Сегодня", повідомлення про це в поліцію надійшло сьогодні о 6:14.

За інформацією місцевого видання "Новий день", підозрюваного тримали в камері з одним сусідом, адже остерігалися самосуду.

За даними ЗМІ, він дочекався, поки співкамерник засне і порвав на шматки постільну білизну. З нього зробив мотузку, прив'язав її до віконної решітки і повісився. Коли сусід прокинувся, чоловік вже був мертвий.

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Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Автор: В'ячеслав Гусаков